شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 30 مبنى تحت الإنشاء في «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الخبر، 30 مبنى مخالفا تحت الإنشاء في العزيزية ضمن الجولات الرقابية على المباني والمنشآت تحت الإنشاء والحد من مخالفات البناء، والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وكانت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات قد نفذت حملة لمعالجة التشوه البصري بحي الراكة الجنوبية. وأشار رئيس البلدية م. مشعل الحربي، إلى أن الحملة شملت تنظيف الساحات والأراضي البيضاء ورفع المخلفات منها، التي تشمل مخلفات بناء وأنقاضا مجهولة المصدر، لافتا إلى رفع ما يزيد على 1300 متر مكعب، ومسح وتنظيف 22 أرضا فضاء بالحي، فيما تمت إزالة عدد 10 لوحات إعلانية مخالفة.

وأوضح أن الحملة استهدفت تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع وبين الأحياء ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري الأولوية.