شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف على سير العمل بـ«الأمر بالمعروف» ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي هيئة مدينة الدمام والمراكز التابعة لها لمتابعة سير العمل.

والتقى الشيخ الثبيتي رئيس هيئة مدينة الدمام ومنسوبيها، كما اطلع على خطط العمل الميدانية والتوعوية لمتابعة تنفيذ حملتي «رب اجعل هذا البلد آمنا» و«مكارم الأخلاق». وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود وتقديم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة. كما تفقد مشاريع المباني لمركز هيئة غرب الدمام ومركز هيئة جنوب الدمام، واطلع على سير العمل فيها ونسبة الإنجاز.

وتأتي الزيارات التفقدية بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.