شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 400 م3 نفايات بالصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الصرار أعمال معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مناطق متعددة بالمدينة، والمراكز التابعة لها، وذلك من خلال حملة واسعة شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، خلال هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء أبو هليبة، أن أعمال البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، خلال هذا الأسبوع شملت رفع 400 متر مكعب من النفايات والمخلفات، وصيانة ومعالجة 340 مترا مربعا من الأرصفة والشوارع، وإزالة 7 سيارات تالفة ومهملة، وإصلاح 8 أعمدة إنارة.

وأكد م. أبو هليبة استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع التعاون مع البلدية وعدم رمي كل المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على مَن يتسبب في هذه التشوهات.