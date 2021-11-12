شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطات ضرورية لضمان السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد الخبير في السلامة وعلوم مكافحة الحرائق اللواء متقاعد عبدالله جداوي، احتياطات السلامة الواجب اتخاذها، للتمتع بالأجواء، خاصة لهواة الرحلات البرية، إذ تعد أمرا أساسيا، وذا أولوية قصوى.

وقال: إن كانت وسائل التدفئة داخل المخيمات تعمل بالطاقة الكهربائية، فلا بد من التأكد من سلامة الأحمال الكهربائية، وسلامة التمديدات، كي لا تكون عرضة للاشتعال، مع أهمية وجود قواطع كهربائية تتوافق وحجم التيار لتقوم بالفصل الفوري في حال حدوث أي تماس كهربائي.

وأضاف: أما إن كنا نستخدم الحطب، فالوضع يختلف كليا لخطورته الشديدة، ويجب أن تكون هناك تهوية مستمرة للموقع، للتخلص من «القاتل الصامت»، أول أكسيد الكربون، وأن يكون محاطا بتجهيزات غير قابلة للاشتعال، وألا يكون ملاصقا لأحد حوائط المخيم.

واختتم: يجب توفير طفايات الحريق المناسبة، والتأكد من صيانتها وجاهزيتها للاستخدام عند الضرورة.