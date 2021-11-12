شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع أسعار بيوت الشعر والخيام.. تهرب ضريبي وبيع جائل على الطرق الدولية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الخيام وبيوت الشعر في محافظة حفر الباطن، بشكل ملحوظ، تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء، الذي يشهد رحلات التخييم، والطلعات البرية، خاصة أن المحافظة بها أكبر سوق لبيوت الشعر والخيام على مستوى المملكة والخليج.

وتشهد الطرق الدولية انتشارًا ملحوظًا للباعة الجائلين، خاصةً على الطريق الدولي المؤدي للكويت «منفذ الرقعي»، والطريق الدولي المؤدي إلى الأردن «طريق الشمال».

ويشهد موسم التخييم في عاصمة الربيع حفر الباطن، ضخ مئات الآلاف، وتصل إلى ملايين الريالات، عبر بيع بيوت الشعر داخل المملكة وخارجها، خاصة أن عددا من دول الخليج تعتبر من أكبر مرتادي بيوت الشعر.

وأكد مختصون أن التهرب الضريبي يؤثر في مبدأ العدالة والمساواة بين المحلات التي تدفع الضريبة، وهنا يأتي دور وزارة التجارة في تكثيف وتشديد الرقابة وتطبيق النظام، مؤكدين أن انتشار هذه المحلات بطرق غير قانونية، وغير مرخصة نظامًا، أدى إلى تقديم خدمات سيئة المستوى، ولا تؤدي طموح المتنزهين.

7 مواقع نظامية.. والتصدي لـ«الباعة الجائلين»

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة حفر الباطن سعود الصقري أن الأمانة أطلقت رابطا للتخييم في 7 مواقع داخل المحافظة، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة المحافظة، وتضم أمانة حفر الباطن، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الشرطة، لتحديد مواقع المخيمات.

وأشار إلى تحديد موقعين على طريق الشمال، وموقعين على طريق الصفيري، إضافة إلى موقع في القيصومة، وموقعين على طريق الكويت، مؤكدا أن كل هذه المواقع ستكون نظامية، وليست عشوائية.

وفيما يتعلق بالباعة الجائلين في المخيمات، أكد الصقري أن الأمانة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة، والقضاء عليها في أقرب وقت، مشددا على أن أسعار التخييم خارج اختصاص أمانة المحافظة، وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة التجارة.

تباين الأسعار طبقا لعدد الأفراد

بين المواطن «مسعد الرشيدي» أن موسم التخييم يأتي كل عام تزامنا مع فصل الشتاء، الذي يشهد بناء بيوت الشعر للضيافة، في عاصمة الربيع حفر الباطن، مضيفا: «نسأل الله سبحانه أن يأتي بالأمطار والخير».

وأوضح أن بيت الشعر تصل قيمته إلى 35 ألف ريال سعودي، إذ تختلف أسعار بيوت الشعر على حسب عدد الأفراد بتلك البيوت، فتتراوح أسعار البيوت المعتدلة من 3 آلاف وحتى 7 آلاف ريال سعودي، وتختلف الأسعار أيضا بحسب التجهيزات.

وتابع: هناك خيمة يصل سعرها إلى 45 ألف ريال، والأسعار هذه الأيام في ازياد مطرد، بسبب الإقبال على الموسم مع بداية فصل الشتاء.

واجهات زجاجية مقاومة للشمس والمطر

أكد المواطن «مقبل الغاطي»، أن الجميع يعرف قوة حفر الباطن في سوق بيوت الشعر ونسيجها، والخيام، والعمل والمنافسة بين ملاك المحلات لتوفير أجود المنتوجات وأجملها وأكملها زينة.

وأضاف: بما أننا مقبلون على موسمنا، نسعى كتجار لتجهيز بيوت الشعر، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار والبرد والربيع، فيأتي إلينا بعض الزبائن بطلب تحديث لبيوت الشعر، لتكون بواجهة زجاجية بمواصفات معينة، لتقاوم أشعة الشمس، والأمطار، والحرارة.

وتابع: بعض البيوت مجهزة بواجهات زجاجية، وحماية كاملة من مادة الـ «بي في سي» المقاومة للحرارة والماء وأشعة الشمس الضارة، وتتراوح أسعار هذه التجهيزات من 40 ألفا وحتى 60 ألف ريال.

طبيعة مميزة لأرض المحافظة

أشار المواطن «عبدالله الحربي» إلى أنه جاء إلى حفر الباطن، بغرض تخييم «المكشات»، خاصة مع طبيعة الأرض التي تتميز بها عاصمة الربيع.

وأضاف: أما عن بيوت الشعر وأسعارها، فكانت متراجعة في الفتره القليلة الماضية، ولكن تشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا، ووصلت قيمة الارتفاع عن الأسعار المعتادة ما قبل الموسم لـ 1200 ريال، مختتما: «اشتريت بيت الشعر الخاص لرحلة مكشاتنا بقرابة الـ 5 آلاف ريال».

محلات متخصصة وإقبال خليجي

ذكر المواطن «نايف الظفيري» أن محافظة حفر الباطن تشتهر بالمحلات المتخصصة لبيع بيوت الشعر، وأن سكان المحافظة يلاحظون توافد الأخوة الخليجيين، وأبناء المملكة العربية السعودية، لمحلات بيوت الشعر، وذلك تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

أما عن الأسعار، فأضاف: في المتوسط للعائلة المكونة من ستة وحتى تسعة أشخاص، فهي تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف ريال سعودي، وهي كفيلة بشراء بيت شعر لقضاء وقت ممتع للتخييم بفصل الشتاء طوال الأربعة أشهر.