شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الاقتصادي خالد الدوسري أن التهرب الضريبي يؤثر في مبدأ العدالة والمساواة بين المحلات التي تدفع الضريبة، وهنا يأتي دور وزارة التجارة في تكثيف وتشديد الرقابة وتطبيق النظام، موضحًا أن انتشار هذه المحلات بطرق غير قانونية، وغير مرخصة نظامًا، أدى إلى تقديم خدمات سيئة المستوى، ولا تؤدي طموح المتنزهين.

وأوضح أنه مع دخول فصل الشتاء والأجواء الربيعية، انتشرت في الآونة الأخيرة محلات بيع الخيام وتأجيرها في حفر الباطن، والنعيرية، وغيرها.

وأضاف: تعتبر حفر الباطن أكثر المدن السعودية إقبالًا من محبي الرحلات البرية؛ لطبيعة أرضها الربيعية الخلابة، حيث تتحول أرضها لمروج خضراء.