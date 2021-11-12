محمد بن مسعود - الدمام - صورة .. أصحاب المحلات التجارية يبتكرون عملة خاصة كبديل للعملة الورقية التالفة

قام عدد من أصحاب المحلات التجارية بطباعة ورقة نقدية فئة 50 ريال بعد تلف العملة الورقية في مناطق سيطرة الحوثيين وخاصة فئة 50 ريال من العملة الوطنية القديمة .

وأطلع “اليمن السعيد ” على عملة ورقية خاصة بمحل تجاري فئة 50 ريال والتي استخدمها أحد أصحاب المحلات التجارية وهو مراد الريمي صاحب بقالة صغيرة .

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وقالت مصادر محلية أن العملة الخاصة بأصحاب البقالات باتت منتشرة وخاصة لأصحاب مسالخ بيع الدجاج والذين يقوموا بتقطيع أوراق صناديف علب السجائر بشكل متساوي وكتابة الفئة التي يريدها صاحب المحل ابتدأ من أكبر فئة من العملة الوطنية فئة الألف ريال ووصولا إلى أصغر فئة وهي فئة الخمسين ريال .

واضافت المصادر أن أصحاب المحلات التجارية الصغيرة لجؤا لهذه الفكرة للحفاظ على زبائنهم بعد رفضهم لأخذ العملة الوطنية القديمة بعد فشل الحوثيين في طباعة أوراق نقدية لعدم الإعتراف بهم دوليا وقربا أنتهى العملة القديمة بشكل نهائي .

وأكدت المصادر أن أصحاب المحلات يقوموا بوضع طرق لمنع تزوير هذه الاوراق النقدية الخاصة بهم تتمثل في توقيع صاحب المحل في الورقة وعمل رقم تسلسلي لكل فئة بالإضافة الى وضع لون معين لكل فئة من هذه الفئات .

ويتم تداول الأوراق النقدية المحلية الخاصة بالمحلات التجارية في إطار المحيط بالمحل التجاري فقط على مستوى الحارات والقرى وبين البائع وزبائنه المعروفين .

الجدير ذكره أن هذه الفئات النقدية القديمة التي تعترف بها أصبحت ممزقة ومصدر لنقل العديد من الأمراض منها مرض كورونا .