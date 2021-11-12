محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: تفاصيل جرعة قاتلة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية في صنعاء تحدث غضباً شعبياً واسعاً والصناعة تلتزم الصمت.. صورة وسعر الروتي

استيقظ المواطنون اليوم الخميس في العاصمة اليمنية صنعاء، على جرعة سعرية غير معلنة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الضرورية، وغيرها دون معرفة الأسباب.

حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية خاصة القمح والدقيق، مما اضطرت الأفران تقليص حجم الخبز والروتي ورفع أسعارها حيث أصبح سعر القرص 25 ريالاً مع تقليص حجمه بشكل كبير.

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ورغم أن سعر الدولار ثابت بـ 602 إلا أن معظم الأسعار ارتفعت مما أدى الى غضب المواطنين وامتعاضهم الشديد من هذا الإرتفاع الغير مبرر، والذي يخنق المواطنين أكثر خاصة في ظل انعدام المرتبات.

ويشكوا المواطنون من عدم تحرك الجهات المختصة خاصة وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، التي تلتزم الصمت، والحديث عن تحرك في وسائل الإعلام ووضع اجراءات ورقية لم تحدث أي تغيير، بل أن الإرتفاع الجديد أحرجها بشكل أكبر وأحدث امتعاضاً وغضبا شديداً لدى المواطنين تجاه الوزارة.

وطالب المواطنون وزارة الصناعة باتخاذ اجراءات حقيقية ضد التجار كون التحركات الإعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع حسب ما اكده مواطنون في حي تونس بمديرية الثورة وسط امانة العاصمة، مؤكدين ان هذه الجرعة ستقتل الآلاف الجائعين أصلاً بسبب الوضع.