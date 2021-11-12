محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : مصدر امني يكشف.. سبب اندلاع اشتباكات عنيفة قبل قليل في الشيخ عثمان

كشف مصدر امني بشرطة الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة عدن سبب اندلاع اشتباكات عنيفة. وذالك خلف شرطة الشيخ عثمان بين مسلحين بين عيالة حافة واحدة. قد يهمك ايضاً ونوه ان الاشتباكات دارت بجوار مدرسة عثمان عبده بالسيلة خلف الشرطة. واختتم ان قوات الامن هرعت للمكان.

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