محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من مقتل الإعلامية رشا الحرازي.. حادثة مؤلمة ومروعة جديدة تهز العاصمة اليمنية عدن

اغتال مسلحون مجهولون – الخميس- مواطناً في حي إنماء بمديرية البريقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وسط استياء واسع من تزايد عمليات الاغتيالات والجرائم الجنائية في المدينة.

وأطلق المسلحون الرصاص على مواطن لم يتم التعرف على هويته بالقرب من بوفية الصهاريج، ما أدى إلى مقتله، فيما لاذ المسلحون بالفرار، كما نقلت الجثة إلى مستشفى طيبة.

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وفيما لم يتم معرفة دوافع الجريمة حتى اللحظة، أشار مواطنون إلى إن الواقعة قد تكون في إطار وقائع القتل والجرائم الجنائية الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن.

مرجحين أن تكون دوافع الجريمة متعلقة بالمسببات المناطقية أو تصفية الحسابات أو الاستهدافات المبنية على دوافع سياسية.

إعلاميون أكدوا إنهم حاولوا الوصول الى معلومات متعلقة بهوية الضحية غير إنهم واجهوا رفضاً واسعاً من قبل الجهات المعنية،

مشيرين الى إن ذلك يعكس حالة التعتيم الإعلامي ويؤكد ان الجرائم التي تطفو الى السطح تمثل نسبة قليلة من الجرائم التي تشهدها مدينة عدن بشكل يومي.

ويأتي مقتل المواطن في مدينة “إنماء” بعد يومين من اغتيال الإعلامية رشا الحرازي التي قتلت إثر انفجار عبوة كانت مزروعة في سيارة زوجها محمود العتمي الذي أصيب بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات عدن.

وقبلها بـ 10 أيام انفجرت سيارة مفخخة في محيط مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، الأمر الذي أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 28 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 6 سيارات،وفي 10 أكتوبر الماضي، استهدفت سيارة مفخخة موكب محافظ عدن “أحمد لملس” ووزير الزراعة والثروة السمكية بحكومة معين عبدالملك “سالم السقطرى” في مديرية التواهي وأسفر ذلك عن مقتل أربعة من مرافقي “لملس” وجرح آخرين.