محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : دعوة من أميركا للحوثيين بخصوص سفارتها وموظفيها في صنعاء

دعا متحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، الحوثيين إلى إخلاء مجمع السفارة في صنعاء والإفراج عن موظفيها المعتقلين.

ونقلت صحيفة ” واشنطن إكزامينر” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم تسمه: “ندعو الحوثيين إلى إخلاء السفارة في صنعاء فوراً وإعادة جميع الممتلكات المصادرة”.

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وأضاف: ستواصل حكومة الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح موظفينا وإخلاء مجمّعنا، بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين .

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت بأن سلطات الحوثيين اعتقلت مؤخراً عدداً من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء ، فيما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق على هذا الموضوع .