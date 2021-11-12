محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : دعوة من أميركا للحوثيين بخصوص سفارتها وموظفيها في صنعاء
دعا متحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، الحوثيين إلى إخلاء مجمع السفارة في صنعاء والإفراج عن موظفيها المعتقلين.
ونقلت صحيفة ” واشنطن إكزامينر” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم تسمه: “ندعو الحوثيين إلى إخلاء السفارة في صنعاء فوراً وإعادة جميع الممتلكات المصادرة”.
قد يهمك ايضاً
وأضاف: ستواصل حكومة الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح موظفينا وإخلاء مجمّعنا، بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين .
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت بأن سلطات الحوثيين اعتقلت مؤخراً عدداً من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء ، فيما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق على هذا الموضوع .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : دعوة من أميركا للحوثيين بخصوص سفارتها وموظفيها في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.