هيئة المراجعين والمحاسبين تحتفل باليوم العالمي للمحاسبة وتقيم عددًا من الفعاليات

الرياض - محمد عبدالله - شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الاحتفال باليوم العالمي للمحاسبة والذي يصادف العاشر من نوفمبر من كل عام. حيث أقامت أجنحة تعريفية في كليات الإدارة والأعمال في عدد من الجامعات تحت شعار "محاسب المستقبل"، وذلك لرفع الوعي المهني لدى طلاب وطالبات أقسام المحاسبة. واستمرت لثلاثة أيام تخللها عقد ندوات تعريفية عن مستقبل المهنة والشهادات المهنية التي تقدمها الهيئة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية والعلمية وشغل الوظائف القيادية.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، أنّ مهنة المحاسبة والمراجعة تعتبر أحد ممكنات الاقتصاد الوطني نحو تعزيز تنافسية الأعمال وجذب الاستثمارات ومواكبة النمو المتسارع.

وأضاف المغامس أنّ القطاع المحاسبي يشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك بما هيأته الهيئة من بيئة تنظيمية وتأهيلية لرفع جودة الأداء وتحفيز للقطاع بالبرامج والمبادرات وتشجيع ممارسة المهنة ودعم ممارسيها بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

يذكر أنّ إقامة مثل هذه الفعاليات من قبل الهيئة يأتي من حرصها على رفع الوعي المهني والمستوى الثقافي لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم للتسجيل بعضوية الطالب في الهيئة، والتي تسهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية وتقدم لهم العديد من المزايا.