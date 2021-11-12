لماذا ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في بعض الدول؟.. الصحة تجيب

الرياض - محمد عبدالله - عددت وزارة الصحة، الخميس، أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ببعض الدول.

وقالت الوزارة، إن تصاعد الأرقام مرة أخرى بعدد من الدول يعود إلى توقف التغطية بجرعتي اللقاح المضاد، لمستويات أقل من النسبة المطلوبة في معظم دول أوروبا، والاستعجال في رفع كامل الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة، إنَّ نسبة كبيرة من المطعمين بجرعتين (من اللقاح) من كبار السن مرَّ عليهم أكثر من ستة أشهر، ويحتاجون الجرعة التنشيطية، لكن لم يحصلوا عليها.

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