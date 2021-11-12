مغامر فرنسي يحطّم الرقم القياسي العالمي للوقوف بأعلى منطاد هواء ساخن

محمد بن مسعود - الدمام - حطّم مغامر فرنسي يبلغ 28 عامًا الرقم القياسي العالمي لأعلى نقطة يبلغها واقفًا في أعلى منطاد هواء ساخن، بعد أن وصل إلى علو 4016 مترًا فوق غرب فرنسا. وحقّق ريمي أوفرار هذا الإنجاز مرتديًا بزة بيضاء شبيهة بزيّ رواد الفضاء معتليًا منطادًا كان يقوده والده من البر، في إطار مشاركته في حدث خيري تلفزيوني لجمع التبرعات يقام سنويًا في فرنسا (تيليتون). وقال أوفرار، إن الأحوال الجوية كانت «مثالية» لتحقيق هذا الإنجاز، وقام بنقل حيّ لهذه المغامرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمًا عصا «سيلفي» خلال الجزء الأول من الرحلة.

وعلى ارتفاع 3500 متر، طلب منه والده الإبطاء بسبب انخفاض الأكسجين بسرعة، لكن أوفرار قال إنه لم يواجه أي إزعاج من البرد الناجم عن العلوّ، بسبب الهواء الساخن الذي يحرّك البالون تحته. وقال في وقت لاحق: «كنت أغلي!».