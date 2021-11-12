يقاضي شركته بسبب خصم نصف دولار من راتبه

محمد بن مسعود - الدمام - يلاحق سائق قطار ياباني قضائيا الشركة التي يعمل لديها لخصمها 56 ينًّا (نصف دولار) من راتبه كعقاب له بسبب تأخر وصول قطار كان يقوده مدة دقيقة، على ما أعلنت الشركة الخميس.
وذكرت صحيفة «يوميوري شيمبون» أن السائق تقدم بالشكوى في مطلع العام الحالي في حق شركة «ويست جابان ريلواي كومباني» (جي ار ويست)، إحدى أهم شركات سكك الحديد في اليابان، بعد ما فرضت الأخيرة عليه غرامة بسبب ارتكابه خطأ مهنيا تمثل في تأخر قطار كان يقوده مدّة دقيقة واحدة في يونيو 2020.
ويطالب المدّعي بتعويض مقداره 2,2 مليون ين (19300 دولار) بسبب الأذى المعنوي الذي لحق به، وفق الصحيفة. وكان يجب على السائق إيصال قطار فارغ إلى خط جانبي في محطة أوكاياما للقطارات في غرب اليابان، لكنه أخطأ في تحديد الرصيف الصحيح.
وأدى هذا الخطأ إلى تأخير تغيير السائق، ما انعكس تأخيرًا في مغادرة القطار للمحطة ووصوله إلى وجهته بعد دقيقة من الوقت المحدد.
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