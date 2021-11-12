مدينة متعددة الألوان تظهر وكأنها لعبة ليجو

محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر صور مذهلة التقطت بواسطة طائرات بدون طيار مدينة متعددة الألوان في أوكرانيا نتيجة مشروع معماري استمر 11 عامًا، تبدو وكأنها لعبة الليجو في اختلاف الوانها.

قام المهندسون المعماريون برسم كل مبنى سكني منخفض الارتفاع بلون مختلف عن الاخر، مما يعطي المدينة التي أطلق عليها مدينة الراحة، مظهر لعبة الليغو، ويمكن العثور عليها في كييف في أوكرانيا.

يوجد في المنطقة 180 مبنى تضم 8.500 شقة، يمكن للمقيمين أيضًا العثور على مساحة للأنشطة الترفيهية مثل كرة القدم الخماسية، تذكرنا الشوارع الطويلة بتلك الموجودة في المدن الأمريكية وتمتد من جانب إلى آخر، وفقا لـ«ذا صن».

المدينة مبنية على مفهوم مدينة داخل مدينة، وتوجد مقاهٍ ومحال تجارية ومكاتب ومتاجر في الطوابق السفلية من المباني السكنية، كما يضم قسمًا للبيع بالتجزئة وتضم ناديًا كبيرًا للياقة البدنية ومرفقًا رياضيًا في الهواء الطلق بمساحة 3.7 فدان.

على الرغم من المنتج النهائي المثير للإعجاب، كان المهندسون المعماريون مقيدين بميزانيه، استخدموا الأشكال الهندسية البسيطة والواجهات المسطحة في تخطيط المدن وقرروا عدم استخدام الشرفات أو ميزات التصميم الزخرفية الأخرى.