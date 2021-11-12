اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أخيه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب سموه فيها عن تهانيه الخالصة بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لعام 2023.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باختيار دولة الإمارات لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر العالمي المهم والذي يؤكد على ما تتمتع به الدولة الشقيقة من مقومات أهلتها لذلك، وأشار سموه إلى أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الهام يدعم جهود المنطقة والمجتمع الدولي في تحقيق الأمن المناخي والتعامل الأمثل مع تحديات تغير المناخ، معرباً سموه عن تمنياته لدولة الإمارات النجاح في تنظيم مؤتمر COP28 لعام 2023، وأن تكون مخرجاته إضافة نوعية في مسارات تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وتمنى سموه لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مواصلة تحقيق المنجزات، سائلاً الله العلي القدير لدولة الإمارات وشعبها دوام النماء والازدهار.