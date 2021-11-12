اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب سموه فيها عن تهانيه الخالصة بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لعام 2023.

وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام وحرص لتحقيق الأمن البيئي في المنطقة والعالم، من خلال مبادراتها المختلفة الساعية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة، لافتاً سموه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 لعام 2023 سيصب في تعزيز التعاون والعمل الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، متمنياً سموه للشقيقة الإمارات النجاح في تنظيم هذا المؤتمر.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها بما أنجزته في مختلف المجالات، داعياً الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التطور والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.