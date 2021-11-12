اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الشيخ خليفة بن زايد لاختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب سموه فيها عن تهانيه الخالصة بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لعام 2023.

وأكد سموه حفظه الله أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات الشقيقة تعزز دورها في تبني المبادرات التي توحد الجهود الدولية وتوجهها باتجاه التنمية وخدمة البشرية.

ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة من اهتمام بوضع الحلول المستدامة لتحديات التغير المناخي عبر جهودها المختلفة ومبادراتها الاستراتيجية في هذا الشأن، مؤكداً أن مبادرات الإمارات الشقيقة تعزز مكانتها ودول المنطقة كدول تحرص على تبني كل ما يسهم في تحقيق الخير والنماء للعالم، متمنياً للشقيقة الإمارات النجاح في تنظيم مؤتمر COP28 لعام 2023، لما تتميز به الدولة الشقيقة من قدرات وكفاءة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.