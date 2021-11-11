شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكرواتية تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية ووفد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت رئاسة مجلس الوزراء بجمهورية كرواتيا، مساء اليوم، حفل عشاء، تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له، الذي يزور كرواتيا حاليًا.

حضر الحفل، وزيرة الثقافة رئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية الدكتورة نينا أوبولينا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، وعدد من المسؤولين.