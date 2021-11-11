شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. الألعاب النارية تشكل لوحات جمالية في سماء العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت سماء مدينة الرياض اليوم، بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية في "موسم الرياض 2021 ".

وشكلت الألعاب في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية نشرت أجواء الفرح، راسمة لوحة جمالية استوقفت أهالي وزوار المنطقة.

كما تفاعل معها الكثير منهم بشكل كبير من خلال توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.