شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي بعد نجاته من محاولة اغتيال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
قام رئيس الوزراء العراقي بجولة في أحد أحياء بغداد مشيًا على الأقدام، في أول ظهور علني له بعد أيام من محاولة اغتياله.
واطلع الكاظمي، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية.
وحرص الكاظمي خلال الجولة على الالتقاء بعدد من المواطنين الذين هنأوه بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي.
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