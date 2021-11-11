محمد بن مسعود - الدمام - 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 11:52 PM “التحالف”: استهداف منظومة دفاع جوي “حوثية” بجبهة مأرب الجنوبية “التحالف”: استهداف منظومة دفاع جوي “حوثية” بجبهة مأرب الجنوبية أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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