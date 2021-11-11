اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ الشيخ محمد بن زايد باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» عام 2023.

وأعرب جلالة الملك المفدى أيده الله في البرقية عن أجمل التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الانجاز الذي يضاف الى الانجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها بما أنجزته في مختلف المجالات.

وأكد جلالته أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر سيصبّ في تعزيز أهداف وطموحات المجتمع الدولي في الحدّ من تداعيات تغيّر المناخ ويسهم في توفير بيئة ملائمة وحياة آمنة ويحقق الازدهار والنماء، داعياً جلالته الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ومزيداً من الازدهار والتقدم في مختلف المجالات في ظل قيادتها الحكيمة.