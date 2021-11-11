اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ الشيخ محمد بن راشد باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» عام 2023.

وعبر جلالته، أيده الله عن صادق التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذا المؤتمر الهام ،مشيدا بالإمكانيات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها الدولة الشقيقة والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديّاً كبيراً للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، سائلا جلالته المولى عز وجل ان يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الرفعة والتطور والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.