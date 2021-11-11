اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» عام 2023، ضمنها جلالته خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مؤكدا جلالته على أن فوز دولة الإمارات العربية الشقيقة باستضافة هذا المؤتمر الهام ليجسد الدور المحوري والدعم الكبير الذي توليه بشأن مختلف القضايا الدولية وتعاونها المستمر مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية والاستقرار المستدام .
واشار جلالته حفظه الله ورعاه إلى أن ما تحققه الدولة الشقيقة من إنجازات على هذا المستوى الدولي هو نجاح لنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز مكانتها في دعم الجهود الدولية لحماية البيئة والمناخ وتعزيز الممارسات التي تفضي إلى حماية كوكب الأرض واستدامة الموارد البيئية، متمنيا جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الرفعة والتطور والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.
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