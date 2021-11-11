بلاغ ضد محال بيع العسل في جدة.. و«الغذاء الدواء» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، بلاغًا بشأن محال بيع العسل في جدة.

وقال مقدم البلاغ، إن عددًا من المحلات الكبيرة في جدة تتركز في منطقة البلد، يدعي كل منها الجودة ويشكك في منتج الآخرين.. والمشتري ليس أمامه المعايير التي يحتكم إليها.

من جانبها قالت الهيئة، إنه في حال وجود مخالفة يتم تقديمه عبر تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، أو عبر منصة ننجزها من خلال الرابط اضغط هنا:

وتتضمن مهام الهيئة، العمل على ضمان سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيتة، سلامة المبيدات ومأمونيتها، تسهيل حركة التجارة مع ضمان سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في الجهاز الرقابي.

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