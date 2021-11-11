دعم استبدال السيارات.. تفاصيل مبادرة يطرحها عضو بـ«الشورى»

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو مجلس الشورى بندر عسيري، تفاصيل مبادرته التي قدمها بشأن استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، ودعم قدرة المواطنين في ذلك.

وقال عسيري، بمداخلة لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن التوجه العام في المملكة يشير إلى قيادتها حراكًا بيئيًا إقليميًا؛ لتكون من الدول الرائدة في تشكيل مستقبل الكرة الأرضية كاملًا، مستدلًا في ذلك بمبادتي «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر».

وتابع، إن التوصية صدرت إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لوضع آلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في مثل لتلك المباردات باستبدال سيارتهم الحالية بأخرى هجينة أو كهربائية أو أقل استهلاكًا للوقود، منوهًا بأن جميع المناطق مستهدفة بالمبادرة مع التركيز على المدن الرئيسية ذات الكثافة الأعلى من المركبات.

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