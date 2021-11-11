الزعاق يحدد موعد شدة البرد وتأثير «الموجات المستوردة»

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، إن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ.

وأضاف الزعاق، في برنامجه المذاع على قناة العربية، أن الحر والبرد يأتيان بتمرحل زحزاح.

وتابع: البرد يبدأ على المناطق الشمالية وينزل إلى الجنوبية، إما الحر فيبدأ على المناطق الجنوبية ويتقدم شمالًا، وفق تحركات الشمس وتأثيراتها.

وأكمل الزعاق: في حال انتصاف الشمس في حركتها بين خط الاستواء ومدار السرطان يهيج بحر العرب ويخلق الأعاصير أحيانًا، والحالات المدارية.

وواصل خبير الأرصاد الجوية، أن البرد والحر موجات مستوردة تؤثر علينا، فمنخفض الهند يؤثر طوال الصيف والمرتفع السيبيري يؤثر طوال الشتاء، ولو امتد يؤثر على شمال العراق والسعودية وبلاد الشام وتركيا، وينشر الثلوج ويخلق الصقيع في مرحلة البرد الفعلي في ديسمبر ويناير وفبراير وتكون بوادر تأثيره في شهر نوفمبر الحالي.

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