إغلاق طريق «الهدا» بالطائف احترازيًّا في الاتجاهين بسبب الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية«911» مساء اليوم الخميس، إغلاق طريق الهدا احترازيًّا في الطائف بالاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

اقرأ أيضا:

«أمن الطرق» تنبه قادة المركبات من رياح وأمطار على 5 مناطق