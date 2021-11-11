الأمن العام: ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة في 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام 17 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق القصيم والحدود الشمالية وتبوك وحائل.

وكان بحوزة المخالفين كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 17 مركبة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك ضمن تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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