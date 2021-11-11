تنبيه مهم من أمانة منطقة الرياض بشأن «المواقف العامة»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أمانة منطقة الرياض، أن المواقف العامة أمام المنشآت التجارية «حق للجميع»، والأنظمة تمنع حجزها أو تخصيصها لزبائن المنشأة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في «تويتر»، أن المواقف في الطريق «حق عام»، ولا يُسمح بإغلاقها أو تخصيصها لزبائن منشأة محددة، مؤكدة أنه يتم رصد المخلفات عن طريق الجولات الميدانية لمراقبينا، وكذلك بلاغات السكان عبر مركز 940.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه سيتم تنبيه المنشأة أولا لتصحيح المخالفة، وفتح المواقف للعامة قبل تطبيق العقوبة النظامية.

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