القصبي: صناعة النجاح في الإعلام تفرض الاستعداد المبكر لمواكبة تطور المملكة بكافة المجالات

الرياض - محمد عبدالله - قام وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي بزيارة إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث استقبله الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، وعدد من قياداتها.

واطلع الوزير خلال اجتماعه بالقيادات على استعدادات الهيئة وخططها المستقبلية، مثنياً في الوقت ذاته على التطور الملحوظ الذي شهدته المنصات الإعلامية للهيئة خلال الفترة الماضية من تطوير للأداء والمحتوى الإعلامي المنشور.

وقال القصبي إن صناعة النجاح في الإعلام تفرض الاستعداد المبكر لمواكبة القفزات الهائلة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، مشدداً على ضرورة الدور الإعلامي في إيصال الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية.

وأكد القصبي ثقته وإيمانه بقدرات أبناء الهيئة من الكفاءات السعودية الشابة للارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي، موجهاً إياهم بمضاعفة الجهود لكسب رضا المشاهدين، وخدمة بلادهم من خلال المنابر الإعلامية.

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