«فيناسترا» تطلق منصة للامتثال ومكافحة غسيل الأموال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «فيناسترا» عن طرح قدرات جديدة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال مدمجة في حل المدفوعات ألاساسية : «فيوجن جلوبال باي بلاس» (Fusion Global PAYplus)، وذلك عن طريق Fincom.co ومنصة المطورين المفتوحة: FusionFabric.cloud. وبإمكان البنوك اليوم استخدام تطبيق Fincom.co للكشف عن حالات غسيل الأموال، بما يتيح لهم الوصول إلى مهام التحقق الفوري من الامتثال، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية التي تشهد تزايداً مستمراً من حيث الحجم والتنوع، وهو ما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

وقال جدعون دروري، الرئيس التنفيذي لـ «Fincom.co»، «لقد أصبح التحقق من الامتثال بالنسبة لجميع الشركات المتخصصة في مجال الخدمات المالية أمراً يصعب الالتزام به اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي من الممكن أن تتكبد البنوك غرامات في حال قيامها بإجراء تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة أو غير قانونية. ومن خلال جعل حلنا متاحاً لكافة عملاء «فيناسترا»، فنحن نقدم بذلك قدرات امتثال تنبّوئية إلى شريحة أوسع من الجمهور ونساعدهم على التخلص من الحلول القديمة، وتقليل نسب النتائج الإيجابية الزائفة أو السلبية الزائفة.»

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يستخدم نظام «البصمة الصوتية» من «Fincom.co» لتفعيل خاصية البحث، ومطابقة المدخلات عبر العديد من قواعد البيانات وبلغات مختلفة، مما يقلل من تكلفة التنفيذ في البنوك، ويسرّع من وتيرة تسويق المنتجات الجديدة في السوق. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للعملاء مرونة في الاختيار، ووقتاً أسرع لتحقيق قيمة ملموسة، وتوفيراً في النفقات التشغيلية، وهو شيء أصبح من الممكن تحقيقه بسبب انخفاض نسب النتائج الإيجابية الزائقة. كما يوفر الحل «آلية الثبات» المستمرة، وهي عملية مؤتمتة بالكامل، ومصممة لإتاحة التحقق المتواصل بهدف الحفاظ على أمن وسلامة النظام وإبقائه محدّثاً، كما أنها لا تقوم بإصدار تنبيهات للشركة إلا في حال كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحّة.

وتعمل خاصية «البصمة الصوتية» المصممة استناداً إلى خوارزمية رياضية متقدّمة، كمعرّف فريد من نوعه ورمز تشفيري غير قابل للكشف، مما يتيح دقة عالية وأدنى حد من نسب النتائج الإيجابية الزائقة مقارنة بالتقنيات الأخرى. كما يساعد هذا الحل على إنجاز المعاملات في الوقت الحقيقي، ويقلل من الإيجابيات الزائفة بنسبة أكثر من 30٪، ويضمن كذلك عدم وجود نتائج سلبية زائفة ويلعب دوراً في توفير النفقات التشغيلية.

وقال أورين مارمور، المدير العام للمدفوعات في «فيناسترا»، «يأتي إعلان اليوم دليلاً راسخاً على التزامنا بمساعدة المؤسسات المالية على تحديد وتطبيق التقنيات المبتكرة التي تتكامل مع نظمها وبرامجها الأساسية، وذلك من خلال منصة المطورين المفتوحة لدينا. ونحن اليوم، في هذه الحالة بالذات، نساعد المؤسسات على الامتثال، من أجل جعل عملية المدفوعات أكثر بساطة وأقل تعقيداً لديها.» وأضاف بالقول، «من شأن هذا التعاون أن يساهم في تعزيز مزايا وعروض خدماتنا، مما يوفر لعملاء منصة «فيوجن جلوبال باي بلاس» (Fusion Global PAYplus) من «فيناسترا» وصولاً سهلاً ومباشراً إلى حلول التحقق من إجراءات مكافحة غسيل الأموال والامتثال التي أثبتت جدواها وفعاليتها وتصميمها المبتكر.»