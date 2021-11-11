سالت على إثرها الأودية والشعاب.. أمطار على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس هطلت على منطقة الباحة مساء اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والمندق، وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب و ارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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