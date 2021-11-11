محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الوكيل للشؤن الفنية ..اختتام دورة العمليات الحسابية باستخدام الحاسب الالي للكادر الاداري بديوان عام محافظة المهرة

جهينة يمن-لميس الأصبحي

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اختتمت اليوم الخميس في محافظة المهرة الدورة التدريبية التخصصية في مجال العمليات الحسابية باستخدام الحاسب الآلي لموظفي ديوان عام المحافظة.

الدورة أقامتها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، والإدارة العامة للبحوث والتدريب ، واستهدفت ( 16)متدرب ومتدربة لمدة أسبوعين.

فعاليات اختتام الدورة تمت بحضور وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومستشار المحافظ لشؤون البحوث والتدريب الأستاذ قيس عبدالله ياسر ومدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب الأستاذ محمد أحمد شملان.



و في الفعالية اكد الوكيل المهندس سالم العبودي علي اهمية هذه الدورات في اعداد وتأهيل الكادر الاداري والفني بديوان عام المحافظة و دعا المتدربين إلى الاستفادة القصوي من هذه الدورة و تطبيق ماتلقوه خلال الدورة في اعمالهم و مكاتبهم بما يساهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره، لافتاً إلى ضرورة تفادي السلبيات خلال الدورات القادمة وإختيار المتدربين حسب المؤهلات والخبرات.

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء المهندس خالد حسان بلحاف وجه الشكر للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة. رئيس المجلس المحلي الاستاذ محمد علي ياسر والامين العام والوكلاء على دعمهم المستمر وتوجيههم الدائم بتأهيل وتدريب الكادر الاداري بشكل عام.

وقال: الدورة استهدفت الكادر الذي يعمل في الامور المالية بحيث يتم الاستفادة منهم في الجانب العملي.

وقال خالد حسان أن الانسان هو اداة التنمية وغايايتها خصوصا في ظل الحرب والاوضاع الكارثية التي تعاني منها البلد وبالتالي فان اغلي ما نملك هو الانسان والدول المتقدمة ترصد 63 بالمئة من موازناتها الفنية في تأهيل وتدريب الانسان،ونتمني أن نصل الي مرحلة الحرفية خصوصا في مجال التقنية والكمبيوتر الذي يشهد تطور متسارع.

ودعا مدير عام الادارة العامة للمعلومات والاحصاءو التوثيق المتدربين في تطبيق ما تعلموه على الواقع العملي والابتعاد عن الكشوفات اليدوية والاستمرار في تلقي المعلومات في هذا المجال والا يتوقفوا عند معلومات هذه الدورة.

اخيرا تم عرض فيديو قصير لمقتطفات من اعمال المتدربين باشراف المدرب مفيد العريقي، كما تم تكريم القائمين على الدورة إلى جانب المشاركين فيها.