اخبار الرياضه السعوديه «عكاظ» تكشف مستجدات استدعاء لجنة الانضباط النقاز

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي ردت على خطاب تلقته اليوم من لجنة الانضباط تطلب من خلاله استدعاء المحترف التونسي حمدي النقاز للتحقيق على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت الأهلي والهلال 29 أكتوبر الماضي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفادت مصادر «عكاظ» أن النادي الأهلي تقدم بخطاب رسمي للجنة الانضباط اعتبر من خلاله أن استدعاء اللاعب حمدي النقاز غير نظامي بحسب لوائح لجنة الانضباط.

فيما أكدت المصادر أن احتجاج الأهلاويين على الاستدعاء يأتي لمخالفة اللجنة لوائحها التي تضع عبء اثبات حالة الاحتجاج على المحتج، فيما يظهر استدعاء اللجنة للاعب مساندتها ووقوفها مع طرف ضد الآخر.