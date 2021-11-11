اخبار الرياضه السعوديه اتفاقية تعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية و«الموارد البشرية» بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، اليوم (الخميس) في جدة، اتفاقية تعاون مشترك بهدف توفير الدعم لأبناء الوزارة والأشخاص من ذوي الاعاقة، وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وبموجب الاتفاقية سيوفر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية هدايا لأبناء الوزارة وذوي الاعاقة تتضمن تذاكر لحضور فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى «stc» للفورمولا 1 لعام 2021، التي تحتضنها حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة يوم 3 ديسمبر والاحتفال باليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر، كما تنطوي الاتفاقية على تفعيل عدد من البرامج المخصصة لذوي الإعاقة لتمكين المواهب من ذوي الإعاقة منها سباق الأطفال واستعراض كرة السلة وسباق أطفال ذوي الإعاقة مع الأمهات، وحضور 100 من ذوي الإعاقة خلال الأيام الثلاثة لفعاليات الفورمولا 1.

بدوره، ثمّن الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل هذا التعاون مشدداً على أهمية تحقيق الدمج الكامل، وتمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية، وعنصراً فاعلاً في المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس ثقافة التلاحم المجتمعي الذي تمتاز به المملكة ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين ودعم ذوي الاعاقة وتعزيز ثقتهم بقدراتهم للوصول إلى كامل إمكاناتهم، كما حث بنات الوطن على المشاركة في رياضة المحركات وخاصة الفورمولا 1، مشدداً على أن هذا التعاون واجب تجاه أبناء الوزارة وذوي الإعاقة، معرباً عن تطلعه لرؤية أحدهم بطلاً في أحد مجالات رياضة المحركات.

وقال الفيصل: «أبناء الوزارة وذوو الإعاقة فئة غالية على قلوبنا ونسعى دائماً إلى إشراكهم في فعالياتنا للاستمتاع والتعلم كيفية الاستفادة من قدراتهم وتحقيق التغيير الإيجابي في حياتهم، فهذا هو واجبنا تجاه أبنائنا، من خلال توفير الأدوات التي تعينهم على بناء مستقبلهم والاندماج بشكل كامل في المجتمع، كما نسعى إلى تعزيز شغفهم تجاه رياضة المحركات في مختلف مجالاتها، سواءً من خلال التسابق أو تعلم الميكانيكا أو التنظيم، وأدعوهم إلى تجربة الكارتينغ كبداية، واتطلع إلى رؤيتهم سائقين في الفورمولا 1 خلال السنوات العشر المقبلة».