شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 96 سيارة تالفة ومهملة بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 96 سيارة تالفة ومهملة خلال الـ 25 يوما الماضية ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري, لافتةً النظر إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.