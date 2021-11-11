شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان الكرواتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البرلمان الكرواتي غوردن ياندريكوفيتش، في مقر البرلمان بالعاصمة زغرب اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ونوه آل الشيخ خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور كبير ورغبة في تعميق التعاون بمختلف المجالات، مشيداً بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلام العالمي.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتنميتها مع جمهورية كرواتيا، مبيناً أن قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ تحمل مشروع إسلامي كبير وهو تنقية الإسلام مما علق به من شوائب بسبب الذين يسيسون الإسلام لأمور سياسية وأغراض حزبية، مشيراً إلى أن الإسلام دين عظيم يدعو إلى التعاون والمحبة والسلام والمحافظة على أمن الأوطان والالتزام بالتعليمات التنظيمية في البلاد التي يعيشون فيها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك (غير المقيم) لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة الأحمدي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

كما حضره من الجانب الكرواتي رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لكرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، ومدير مجموعة الصداقة البرلمانية بين كرواتيا والمملكة توميسلاف سيميتشيفيتش، وعدد من المسؤولين في البرلمان الكرواتي.