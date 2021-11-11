شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال أعمال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث

• دعم برامج التكيف مع التغير المناخي من أجل تحقيق أهدف التنمية المستدامة

• تحفيز الاستثمار في برامج الحد من مخاطر الكوارث،

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الافتراضي الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث -الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام- بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث، ودعم ارتباط الحد من مخاطر الكوارث مع برامج التكيف مع التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد المشاركون في "إعلان الرباط" الصادر عن المنتدى على ضرورة زيادة وضع برامج وخطط لتضمين مخاطر الكوارث على المستوى المحلي للدول العربية، وتعزيز المرونة والقدرة المحلية على الصمود، وتحفيز الاستثمار في برامج الحد من مخاطر الكوارث، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة تسعى لإشراك أصحاب المصلحة.

كما دعا الإعلان جميع الحكومات العربية والشركاء إلى تحقيق تكامل وملاءمة إستراتيجيات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث مع سياسات التنمية المستدامة لتكون مندمجة وشاملة على مختلف المستويات الاجتماعية والإنمائية والصحية ذات الصلة، وتطوير منظومة عربية متكاملة للتوعية والتدريب في مجال مخاطر الكوارث.