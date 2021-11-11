الشورى يطالب بالارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية إلى أعلى المستويات

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وأكد رئيس اللجنة أهمية العمل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف، والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية إلى أعلى المستويات، تجسيدا للدور الرقابي للمجلس من خلال ما تقوم به اللجان المتخصصة.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي الدور المهم والداعم الذي يؤديه المجلس من خلال دراسته للتقرير السنوي للهيئة، وأهمية ما تبحثه لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس خلال دراسة التقرير، التي تحقق التعاون الفعال والمثمر بين الجهات.
وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة خلال الاجتماع ما ورد في التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هــ، وأعمالها ومبادراتها خلال فترة التقرير، والآليات التي تعمل عليها الهيئة لرفع المحتوى المحلي لمشتريات الجهات الحكومية والمستهدف وفق مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق غير النفطي، إضافة إلى آليات المنافسات الحكومية لدى الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، ودور في تحقيق دعم نمو القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وأجاب الرئيس التنفيذي ومسؤولي الهيئة عن استفسارات أعضاء المجلس، معلقين على عدد من الملاحظات والمقترحات الأخرى حول ما ورد في التقرير السنوي للهيئة خلال العام، التي كان من أبرزها مدى إمكانية تبني الهيئة لبرنامج يسهم في تفعيل الإدارات المسؤولة عن المشتريات في الجهات الحكومية لتعزيز التنافسية وتحقيق المستهدفات، وستعكف اللجنة على إعداد تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي للهيئة لعرضه أمام المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
أبرز النقاشات حول:
- الشراكات والعلاقات التي تربط هيئة المحتوى المحلي مع الجهات الحكومية لدعم المحتوى المحلي.
- آلية قياس ذلك على مستوى المنتجات أو الخدمات ودراسة آثارها على الناتج المحلي.
- استعراض مؤشرات الأداء في قياس المحتوى المحلي وربطه برؤية المملكة 2030.
- 90 ألف منافسة تشرف عليها هيئة المحتوى المحلي.
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