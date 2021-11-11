شكرا لقرائتكم خبر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم».

وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع العلماء المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، مبينة أن برنامج «نرشدكم بلغتكم» يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خلال ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام. وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 23,135 مستفيدا عبر7 مواقع داخل المسجد الحرام.

إلى ذلك أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني جاهزية وكالة المشاريع والدراسات الهندسية وكافة إدارتها المتمثلة في الإدارة العامة للمشاريع والإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية والإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية لمتابعة المستجدات التنظيمية لكافة مشاريع المسجد الحرام والتي منها أعمال الأسقف المستعارة والبوابات الرئيسة واستكمال أعمال المكبرية الجنوبية وفق خطط زمنية وتقارير دورية مراعية لمعايير الجودة في الإنجاز وبالتعاون مع كافة شركاء النجاح في خدمة ضيوف الرحمن.

فيما أوضح الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار الأحمدي أنه وبناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية بمتابعة إتمام مشاريع المسجد الحرام وجدولتها زمنيا والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بالتقارير الدورية بذلك، فقد وضعت كافة الإدارات التابعة لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية خططها الزمنية الاستثنائية لمتابعة كافة مشاريع المسجد الحرام وفق العديد من المبادئ والسياسات والإجراءات التي تهدف إلى الجودة في الإنجاز وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في المشاريع.

