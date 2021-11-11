مناقشة واقع ممارسات الشؤون القانونية بالوزارات

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وجرى خلال الورشة مناقشة المقترحات حول تحسين الأداء في مجال القضايا والمرافعات، والاستشارات والدراسات القانونية، وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات المتطلبات، والعقود والاتفاقيات، والتظلمات والتحقيقات، وحقوق الإنسان.
كما تناولت الأبعاد التنظيمية لقياس مستوى الممارسات في مجال التنظيم الإداري والخدمات التكاملية المطلوبة من المعهد لتحسين أعمال إدارات الشؤون القانونية.
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