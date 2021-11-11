شكرا لقرائتكم خبر مناقشة واقع ممارسات الشؤون القانونية بالوزارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معهد الإدارة العامة أمس ورشة عمل عن «دراسة واقع ممارسات إدارات الشؤون القانونية في الوزارات بالمملكة»، تهدف إلى بناء نموذج أمثل للإدارات القانونية بالوزارات في المملكة، بحضور نائب مدير عام المعهد للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي.

وجرى خلال الورشة مناقشة المقترحات حول تحسين الأداء في مجال القضايا والمرافعات، والاستشارات والدراسات القانونية، وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات المتطلبات، والعقود والاتفاقيات، والتظلمات والتحقيقات، وحقوق الإنسان.

كما تناولت الأبعاد التنظيمية لقياس مستوى الممارسات في مجال التنظيم الإداري والخدمات التكاملية المطلوبة من المعهد لتحسين أعمال إدارات الشؤون القانونية.