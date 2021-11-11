شكرا لقرائتكم خبر 3.1 ملايين ريال للفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ(23)، خلال رجب وشعبان المقبلين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتبلغ مجموع جوائزها (3.126.000) ريال.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن الجائزة أسهمت عبر أكثر من عقدين في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء الوطن وبناته، وتحفيزهم على الخير، وجعلت منهم بناة خير للوطن، مشيرا إلى أن المسابقة كانت وما زالت شعلة من نور، وقبسا من ضياء، وثمرة مباركة من غراس طيب كريم، وتجسد بكل جلاء عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله.

يذكر أن الوزارة بدأت في تنفيذ الإجراءات لإقامة التصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة في موعدها المحدد.

الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه المسابقة الرائدة التي تعد أنموذجا للعناية بكتاب الله، وتحفيز الناشئة على حفظه والتنافس في ذلك.

أولا: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية» وفروعه:







حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم



حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد



حفظ 20 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد



حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد



حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد



ثانيا: حفظ القرآن كاملا بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية»، ويقام في هذه الدورة للمرة الثانية

جوائز الفائزين