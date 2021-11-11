“ولادة الدمام” تنظم فعاليات للوقاية من السكري بمشاركة 6 أقسام

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بيوم السكر العالمي، بمشاركة 6 أقسام بهدف رفع مستوى الوعي للوقاية من مرض السكر لاسيما بين الأطفال.

وأوضح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أن الفعالية تمت بمشاركة أقسام التثقيف الصحي والتحكم بالسكري، والمختبر، والحمل والسكري ( باطنية ) والخدمة الاجتماعية والتغذية العامة والعلاجية ، والعلاج الطبيعي، كما تضمنت إقامة 3 أركان ترفيهية بهدف إيصال رسائل للأطفال للوقاية من مسببات مرض السكري واتباع السلوكيات الصحية.

وأكدت المستشفى أن عدد المواعيد في 4عيادات لسكر الأطفال في المستشفى خلال العام الحالي 2021 بلغت 1102 موعد، فيما كانت عدد المواعيد في العيادات خلال العام الماضي 2020 م 1218 موعد ، مشيرة إلى أن أسباب الإصابة بالسكري من النوع الأول هو المرض المناعي الذي يهاجم خلايا بيتا في البنكرياس، أو العامل الوراثي عند إصابة أحد الوالدين أو بعض الفيروسات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الأول ، في حين أن أسباب الإصابة بالسكري من النوع الثاني هو السمنة وتناول أغذية تحتوي على نسبة عالية من الكاربوهيدرات والدهون وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة ، إضافة إلى العوامل الوراثية التي قد يكون لها دور كبير في الإصابة .