محمد بن مسعود - الدمام - دفنت زوجها حياً بمساعدة صديقه .. وهذا هو السبب

كشفت أجهزة الأمن المصرية، غموض اختفاء حداد مسلح بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، وبينت التحريات أن زوجته اتفقت مع صديقه على التخلص منه لسوء معاملته لها، وقيام الأخير باستدراج المجني عليه ودفنه حيًا بعد تخديره داخل حفرة، ألقى القبض على المتهمين واعترفا بجريمتهما.

البداية كانت بتلقي ضباط مركز شربين بأمن الدقهلية بلاغًا من ربة منزل، وشقيق زوجها «عامل»، بغياب زوج الأولى وشقيق الثاني «حداد مسلح»، وفي وقت لاحق ورد للأولى اتصال هاتفي أخبرها خلاله المتصل بأن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما، وطلب الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وفقا للمصري اليوم.

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توصلت لبتحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «حدادًا» يرتبط بعلاقة صداقة بالمتغيب، وكذلك تربطه علاقة بزوجة المتغيب، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتله المتغيب بعلم زوجته بذلك، وأنها كانت ترغب في التخلص منه لسوء معاملته لها.

واعترف المتهم باستدراجه المجني عليه بدعوى مساعدته في التنقيب عن الآثار، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقًا وبداخلها أقراص مخدرة، وعقب تناول العصير وشعوره بحالة إعياء قام المتهم بإنزاله لحفرة بذات الأرض أعدها مسبقًا وقام بردمها عليه وانصرف، وأرشد المتهم عن الجثة بالمكان، وبمواجهة زوجة المجني عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم.

«كان بيعاملني وحش.. وكان بيضربني ..وتعرفت على صاحبه واصبح صديقي.. وكان فيه علاقة بينا.. وكان مهتم بيا.. وبيسأل عليا.. وفكرنا مع بعض ازاي نخلص منه علشان نعيش مع بعض» بهذه الكلمات أدلت الزوجة باعترافاتها أمام جهات التحقيق.

وقالت المتهمة: «خططت مع صديقي للخلاص من زوجي لأنه كان دائم الاعتداء عليا ..وكانت الفكرة حفر حفرة عقب تخديره ودفنه وإبلاغ الشرطة باختفائه أو خطفه وطلب فدية مقابل اطلاق سراحه»

وأضافت: «نفذنا الواقعة، وأبلغت الشرطة باختفائه، تم أبلغت بتلقي اتصال هاتفي بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، إلا ان الأجهزة الأمنية كشف تفاصيل الجريمة».