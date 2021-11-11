اخبار الخليج – الأنصاري تزور مركز التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - زارت سعادة الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مقر مركز التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبال سعادتها المدير العام للمركز السيدة سارة بنت جزاء العتيبي، وذلك في إطار زيارة وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة للعاصمة السعودية الرياض مؤخراً وما جرى خلالها من إعلان عن البدء بنقل تجربة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين للاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وجالت الأنصاري برفقة السيدة العتيبي وعدد من مسؤولي الجانبين في أرجاء المعهد بما في ذلك قاعات التدريب والمختبرات والمكتبة الرقمية والوثائق التاريخية، واطلعت عن كثب على ما يقدمه من برامج ودورات وخدمات في إطار عمله على بناء القدرات وتطوير القيادات الإدارية وتقديم الاستشارات والدراسات، إضافة إلى المبادرات النوعية التي ينفذها، سواء من خلال مقره الرئيسي في الرياض أو فروعه في محافظات المملكة.

ونوهت الأنصاري في تصريح لها على هامش الزيارة بالدور النوعي لمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية في إطار الأهداف والمهام المناطة به، وخصَّت بالذكر إنشاء المعهد لمركز التوازن بين الجنسين بهدف المضي قدما في تفعيل طاقات المرأة السعودية ورفع مستويات إندماجها في الشأن العام وسوق العمل وزيادة مساهمتها في مسيرة التطور والتقدم الذي تشهده بلادها.

وجددت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس على إتاحة كل ما يلزم من خبرات واستشارات للأشقاء في السعودية بناء على التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة بشكل عام والتوازن بين الجنسين بشكل خاص، وما حققته من نتائج متنامية توثقها الأرقام والإحصائيات التي رصدها أحدث تقرير أصدره المجلس.

يذكر أن معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية الذي أنشأ في عام 1961، يهدف إلى رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.