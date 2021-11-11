اخبار الخليج – المرجع الديني السيد حسين الصدر يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين المعين في النجف

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سماحة المرجع الديني السيد حسين اسماعيل الصدر، بمكتبه بمدينة الكاظمية في العاصمة العراقية اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021م، سعادة السيد عبداللطيف جاسم السكران، القنصل العام لمملكة البحرين المعين في النجف بجمهورية العراق، وبحضور السيد خالد أحمد المنصور القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في بغداد.

وقد كلف سماحة المرجع الديني، سعادة القنصل العام، بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مشيدًا بالخطوات الإصلاحية في مملكة البحرين.

وقدم سماحة المرجع الديني التهنئة لسعادة القنصل العام بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح بمهام عمله في جمهورية العراق.

من جانبه، عبر سعادة السيد عبداللطيف جاسم السكران عن شكره وامتنانه الكبير للسيد الصدر على حسن الضيافة والاستقبال.

كما جرى خلال اللقاء، التاكيد على أهمية الارتكاز على روح الولاء والإخلاص للوطن والاعتزاز بالانتماء لترابه، وعلى النهج الاسلامي القويم الذي ينبذ العنف والتطرف والداعي إلى لغة الحوار والتسامح والانفتاح على الإنسانية.