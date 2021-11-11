فيديو لابن سلمان يثير حماس السعوديين.. كيف تعامل مع صحفيين أجانب بثقة كبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - أثار مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل بالمملكة، حماس وإعجاب السعوديين، بسبب تعامله مع صحفيين أجانب بثقة كبيرة، عندما وجهوا له أسئلة على هامش مؤتمر المناخ.

ونشرت قناة سكاي نيوز مقطع الفيديو، والذي يظهر فيه الوزير السعودي يخطوا واثقا في حين، يطلب منه صحفيين أجانب التعقيب على الاتهامات بأن السعودية تعيق التوصل لاتفاق حول الوقود الأحفوري، قبل أن يرد قائلا: “هذه ليست ادعاءات خطيرة بل هي ادعاءات مفبركة..”.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي (COP 26)، على أهمية الاقرار بتعددية الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر، في إشارة له إلى عدم تحجيم دور الوقود الأحفوري الضامن لانتقال سلس إلى طاقة أكثر نظافة.

وأضاف أن الطابع العالمي للتغير المناخي يتطلب استجابة دولية مشتركة فاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق 3 ركائز أساسية؛ أولها أمن الطاقة وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب وثالثها التصدي لتحدي التغير المناخي.

وشدد على أنه يجب مراعاة هذه الركائز جميعًا دون إخلال واحدة من أجل أخرى من خلال التركيز على الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية باريس.

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